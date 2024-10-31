В Казани на складе Wildberries сотрудницу придавило груженым контейнером

На складе Wildberries в Казани груженый контейнер придавил сотрудницу. Девушке вызвали скорую.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.

Судя по кадрам, две девушки шли по складу, как вдруг один из контейнеров заваливается и падает прямо на нее. Из четырех контейнеров обрушились два.

Сотруднице сразу вызвали скорую. Медики оказали помощь. У пострадавшей диагностировали ушибы и ссадины.

Ранее сообщалось, что в Ярославле девушка потратила на покупки в маркетплейсе 180 тыс. рублей. Ненужные покупки делались в приступе лунатизма. Избавиться от товаров она не могла – возврат покупок платный. В общей сложности клиентка сделала 40 заказов.