Тела двух девочек и их матери обнаружили в гараже в российском городе

В Саратове в гараже обнаружили тела женщины и двух девочек в возрасте трех и семи лет. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Детей без признаков жизни нашли 13 мая в одном из гаражей ГСК «Жигули» - они лежали в салоне автомобиля. Рядом обнаружили труп их матери.

Следователи проводят осмотр места происшествия, назначены экспертизы. Уточняется, что признаков насильственной смерти, по предварительным данным, не обнаружено.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

До этого тела трех пенсионеров нашли на кухне дома в Подмосковье. По информации в СМИ, они задохнулись угарным газом.

Также мы писали, что на Алтае дети нашли тело пропавшей учительницы по музыке, лежавшее в овраге полтора месяца. При этом правоохранители прочесывали эту местность, но лишь несовершеннолетним удалось наткнуться на труп.