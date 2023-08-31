Тащила за капюшон: воспитателя детсада подозревают в избиении девочки

В Новосибирске местная жительница обвинила воспитателя детского сада в жестоком обращении с ребенком. Женщина сняла на видео то, как ребенка за капюшон протащили по территории учреждения. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

По данным источника, все происходило в Ленинском районе. По словам жительницы, на кадрах запечатлена воспитатель детского сада и малыш, который его посещает. Героиня ролика берет девочку за капюшон и ведет под крышу уличного павильона. При этом женщина толкает ребенка, а после они скрываются вне камеры.

«Если она так себя ведет на улице, где ее видно, то боюсь представить, что творится в группе», – поделилась автор видео.

Инцидентом заинтересовались в прокуратуре Новосибирской области. В пресс-службе ведомства сообщили, что уже организована проверка.

Похожая ситуация произошла в Свердловской области. Там родители рассказали об ужасах, которые происходят в местном детском саду, и обвинили воспитателя в издевательствах над малышами. Она зажимает их дверью за плохое поведение, а если еда упадет на пол – то заставляет ее оттуда есть.

Ранее мы писали о том, как прокуратура проверила детсад в Верхней Пышме из-за частых драк и побегов. Жители Верхней Пышмы, чьи дети посещали данный сад, жаловались правоохранителям, что там регулярно происходят драки и побеги. А этим летом одна из девочек вернулась домой с воспалением. Как позже выяснилось, она ходила на прогулке в мокрой одежде. По итогам проверки было возбуждено сразу три административных дела.