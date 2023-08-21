Зажимала дверью и заставляла есть с пола: родители в ужасе от методов воспитания няни свердловского сада

В Свердловской области родители рассказали об ужасах, которые происходят в местном детском саду, и обвинили воспитателя в издевательствах над малышами. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, все происходит в Заречном. Родители говорят, что воспитатель жестоко обращается с детьми. Она зажимает их дверью за плохое поведение, а если еда упадет на пол – то заставляет ее оттуда есть. Этот человек занимается с малышами, в группе, где воспитанникам всего 1,5 — 2,5 года.

По информации «КП-Екатеринбург», няня стала свидетелем издевательств над ребенком, которого зажали дверью. Таким образом воспитатель якобы проучила малыша за непослушание. Мальчику прижали пальцы на ногах. Некоторых называли «тупыми», а кого-то заставляли есть еду с пола.

Журналисты пробовали обратиться за комментарием в детский сад, но там телефонный звонок проигнорировали.

Ранее мы писали о том, как прокуратура проверила детсад в Верхней Пышме из-за частых драк и побегов. Жители Верхней Пышмы, чьи дети посещали данный сад, жаловались правоохранителям, что там регулярно происходят драки и побеги. А этим летом одна из девочек вернулась домой с воспалением. Как позже выяснилось, она ходила на прогулке в мокрой одежде. По итогам проверки было возбуждено сразу три административных дела.