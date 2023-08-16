Возбуждено сразу три административных дела: проверка нагрянула в детский сад Верхней Пышмы

Прокуратура закончила проверку детского сада в Верхней Пышме после многочисленных жалоб родителей. По ее итогам было возбуждено сразу три административных дела. В скором времени учреждение ожидают еще несколько проверок, которые покажут, были ли нарушены права воспитанников, передает E1.ru.

Жители Верхней Пышмы, чьи дети посещали данный сад, жаловались правоохранителям, что там регулярно происходят драки и побеги. А этим летом одна из девочек вернулась домой с воспалением. Как позже выяснилось, она ходила на прогулке в мокрой одежде.

Взрослые обвиняют в шатком положении дел не педагогов, а заведующую учреждения. Якобы из-за ее строгих условий труда сотрудники не могут нормально работать.

Нарушения, выявленные в детском саду, касаются пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований в части организации питания, содержания и воспитания несовершеннолетних. Чиновники из городской администрации тоже приходили в учреждение с проверкой, однако они никаких отклонений от нормы не нашли.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жестокого обращения с детьми в крымском лагере. Местную вожатую обвинили в оскорблении учеников и применении к ним силы.