Таксиста-инвалида избили до полусмерти в Иркутской области

Таксиста-инвалида избили до полусмерти в городе Зиме Иркутской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, россиянина вытащили из автомобиля на обочине дороги. На него набросилась толпа неизвестных, пострадавшего били руками и ногами, По одной из версий, нападавшими была группировка во главе с местным криминальным авторитетом.

После избиения пострадавшего засунули в багажник и отвезли в таксопарк. Спасти мужчину удалось хозяйке учреждения.

В настоящий момент таксист-инвалид находится в реанимации, у него сломаны кости лица, порвана селезенка и сломаны ребра.

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