Таксист сбил ребенка на пешеходном переходе

На севере Москвы таксист сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы столичной прокуратуры.

По данным источника, все произошло на Лобненской улице. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Отмечается, что пострадавшей понадобилась помощь врачей, она госпитализирована.

«Прокуратура Северного административного округа поставила на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что виновника аварии привлекут к установленной законом ответственности.

Ранее мы писали о том, что в Нижнем Новгороде 9-летнего мальчика выгнали из трамвая из-за карты в стоп-листе. При этом две пенсионерки, которые также осуществляли поездку на общественном транспорте, выразили готовность оплатить поездку школьнику, но водитель не разрешил это делать и выставил мальчика.

Еще один случай произошел на Урале. Там мужчина ползком возвращался из больницы, где его отказались госпитализировать, и попал под колеса автомобиля. От травм, полученных при столкновении с машиной, он умер на месте.