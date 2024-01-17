На Урале машина насмерть сбила мужчину, который ползком возвращался домой из больницы

На Урале мужчина ползком возвращался из больницы, где его отказались госпитализировать, и попал под колеса автомобиля. От травм, полученных при столкновении с машиной, он умер на месте.

Подробности сообщает сайт E1.ru.

Трагедия произошла вечером 16 января под Ачитом. 36-летний мужчина полз по дороге, водитель не заметил его и сбил. Он рассказал, что ехал со скоростью 80 км/ч и поздно заметил мужчину на коленях посередине полосы движения.

Жена погибшего рассказала, что в тот день он плохо себя чувствовал: была высокая температура. Семья вызвала скорую, мужчину доставили в больницу, но, по словам брата, в медицинском учреждении отказали в госпитализации.

В региональном Минздраве сообщили, что показаний для госпитализации не было. Ему назначили амбулаторное лечение.

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