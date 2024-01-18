Российского школьника высадили из трамвая из-за неисправной карты

В Нижнем Новгороде 9-летнего мальчика выгнали из трамвая из-за карты в стоп-листе. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

По данным источника, ЧП произошло накануне вечером на улице Гончарова. Водитель трамвая выгнал ребенка на остановке за то, что у него не был оплачен проезд. При этом две пенсионерки, которые также осуществляли поездку на общественном транспорте, выразили готовность оплатить поездку школьнику, но водитель не разрешил это делать и выставил мальчика.

Сотрудники полиции начали проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске водитель автобуса решил бросить девочку на остановке в 30-градусный мороз. Выяснилось, что водитель остановился в неположенном месте, потому что ему было неудобно подъехать к остановке.

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