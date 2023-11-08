Таксист пытался затащить пассажирку в подъезд, но получил отпор и отвез ее по адресу

В Санкт-Петербурге таксист домогался пассажирки, но получил отпор и довез ее до указанной точки. Отмечается, что девушка была очень красива. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

По данным источника, все произошло в Петергофе. Жительница вызвала такси с помощью популярного агрегатора. Когда водитель приехал к ней, то не смог устоять со своими чувствами и попытался затащить в подъезд.

Девушка оказала сопротивление и дала мужчине несколько пощечин. Но после случившегося они вернулись в машину и поехали по указанному адресу. Пассажирка добралась до необходимого адреса и обратилась к полицейским, написав заявление.

Ранее мы писали о том, как в том же Санкт-Петербурге водителя такси избили и ограбили после просьбы оплатить заказ. Водитель рассказал стражам правопорядка, что выполнял один из заказов. Его клиентами стали мужчина и женщина. Он отвез их на место и попросил оплатить поездку, после чего получил несколько ударов по голове. На этом хулиганы не остановились.

Еще один случай произошел в Новосибирске. Там 20-летняя студентка получила химический ожог ягодиц 1-2 степени после того, как села в кресло в такси.