Вместо оплаты получил травмы головы: таксист пожаловался на избивших его клиентов

В Санкт-Петербурге водителя такси избили и ограбили после просьбы оплатить заказ. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все произошло вечером 19 октября. Таксист рассказал стражам правопорядка, что выполнял один из заказов. Его клиентами стали мужчина и женщина. Он отвез их на место и попросил оплатить поездку, после чего получил несколько ударов по голове.

Пока мужчина избивал водителя руками и ногами, женщина достала газовый баллончик и распылила его в лицо таксисту. В конце клиенты вынесли из автомобиля два мобильных телефона, стоимостью 7 500 рублей.

Водитель такси обратился за помощью в полицию. Одного из подозреваемых быстро задержали и отправили в изолятор. Как оказалось, мужчина уже был судим за сбыт наркотиков, умышленное уничтожение чужого имущества, похищение имущества и др. Против него возбудили уголовное дело.

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