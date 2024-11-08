Сыновья Жанны Успешной Миллиардерши устроили драку со стрельбой в Химках

Сыновья сменившей имя Жанны Успешной Миллиардерши устроили драку со стрельбой в Химках. По данным ИА Регнум, все произошло у торгового центра. В итоге полицейские задержали 22-летнего и 15-летнего молодых людей.

Отмечается, что инцидент со стрельбой произошел 17 октября, когда младшему из сыновей исполнилось 15 лет. Двое братьев на стоянке напали на 34-летнего мужчину, избили его и выстрелили в голову из пневматического пистолета. После они скрылись, а пострадавший написал заявление.

Проводится проверка по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью».

СМИ выяснили, что подозреваемыми в нападении на мужчину являются сыновья россиянки Жанны Владимировны Зиберовой. Несколько лет назад она стала популярна благодаря тому, что поменяла имя на Жанну Успешную Миллиардершу.

Ранее мы писали о том, что под Челябинском мужчина напал на школу. Он проник в столовую и взял оттуда ножи, но получил отпор от поваров.

Также стало известно о том, что зюзинская маньячка прикидывалась примерным пациентом и хотела выйти на свободу, но устроила дебош и попыталась сбежать.