Зюзинская маньячка Петрова хотела сбежать и убить поймавшего ее милиционера

Проходившая лечение убийца Мария Петрова, которую прозвали зюзинской маньячкой, лишилась шанса выйти на свободу. Она 20 лет прикидывалась примерным пациентом, но сорвалась и попыталась сбежать. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, женщина мечтала выйти на свободу и расправиться с милиционером, который поймал ее в начале нулевых. Она была приговорена к бессрочному принудительному лечению, но 20 лет держалась и прикидывалась примерным пациентом, чтобы получить свободу.

В 2018 году маньячку перевели на общий режим «с учётом улучшений и отсутствия агрессии». Она организовала спартакиаду и дружелюбно общалась с полицейским, который приехал в учреждение.

Недавно Петрова сорвалась и устроила дебош в клинике с целью сбежать. После этого ее этапировали в самую строгую психиатрическую больницу в Казани с пометкой «социально опасна».

Напомним, что Мария совершала преступления в начале нулевых, когда ей было 24 года. Она работала учительницей физкультуры и совершала пробежки на территории района Зюзино. У нее при себе был нож, с которым она нападала на мужчин. Она заявляла, что убивала после того, как подверглась сексуальному насилию, и ее бесило мужское внимание. Двое скончались, а трое мужчин выжили.

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