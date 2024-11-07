В Челябинской области психически больной мужчина с ножом напал на школу. По информации URA.RU, инцидент произошел в учебном учреждении села Кунашак.

Источник сообщает, что все случилось 7 ноября в 9:30. 31-летний мужчина пробрался в здание начальной школы со стороны служебного входа столовой и схватился за ножи. Отмечается, что он состоит на учете у психиатра.

Сотрудники столовой оказали сопротивление и попытались отобрать ножи, но он выбежал в переход, соединяющийся со школой. Учитель труда и физической культуры успел заблокировать дверь, поэтому напавшему не удалось попасть к детям. Также нажали тревожную кнопку.

Сотрудники полиции и Росгвардии оперативно прибыли на место ЧП и задержали мужчину. Пострадавших нет, проводится расследование.

«Прокуратура проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся, в том числе организации охраны образовательной организации», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Ранее мы писали о том, что зюзинская маньячка Петрова 20 лет прикидывалась примерным пациентом, чтобы выйти из психбольницы. Но не выдержала и устроила дебош с целью побега.