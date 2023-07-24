Сын забрал все деньги со счета отца и оформил кредит, имитируя голос умершей матери

Житель Великобритании украл с банковского счета отца $70 тысяч, имитируя голос умершей матери. Все произошло всего через несколько месяцев после смерти женщины. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на зарубежное издание Oddity Central.

По данным источника, британец задумал мошенническую схему и однажды позвонил в банк, где у его семьи был открыт счет. Он подделал голос умершей матери в разговоре с сотрудниками и правильно ответил на контрольные вопросы. Никто не догадался, что с ними разговаривает мужчина.

Предприимчивый Дэниел Катберт обманул всех и забрал все сбережения отца. Этого ему показалось мало, так что он оформил еще несколько кредитов. В какой-то момент старший родственник проверил счет и обнаружил, что все средства пропали. Он решил, что стал жертвой мошенников, но не догадывался о том, что так близко знает злоумышленника.

Британца вычислили, он признал вину в мошенничестве и отправится на два года в тюрьму.

Ранее мы писали о том, как в Архангельске родители подали заявление в полицию на 12-летнего сына из-за денег. Мальчик учится в шестом классе. Родители предприняли попытку выйти на связь с сыном, но подросток в ответ заявил, что живет у друга и не хочет возвращаться домой. В результате взрослые были вынуждены обратиться к полицейским.

Еще одна история произошла в Омске. Там поймали 14-летнего школьника, который грабил сверстников на улице. Малолетний грабитель отнял у 11-летней девочки и десятилетнего мальчика телефоны. Родители пострадавших сообщили полицейским, что к их детям на улице подошел мальчик, выхватил из рук телефоны и убежал.