Украл деньги: родители заявили в полицию на 12-летнего сына

В Архангельске родители заявили в правоохранительные органы на своего 12-летнего сына из-за украденных денег. Злоумышленник спрятался от следователей у своего друга. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Мальчик учится в шестом классе. Родители предприняли попытку выйти на связь с сыном, но подросток в ответ заявил, что живет у друга и не хочет возвращаться домой. В результате взрослые были вынуждены обратиться к полицейским.

Следователи смогли связаться с пропавшим подростком и попросили его прийти на разговор в ведомство. Но школьник отключил телефон и не пришел на беседу. На данный момент местонахождение мальчика неизвестно.

Источник утверждает, что школьник уже несколько раз убегал из дома. Также подросток уже полгода состоит на учете в ПДН.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали мужчину без руки, укравшего телефон в Москве.

К полицейским обратился мужчина, заявив, что у него украли телефон из рюкзака. Момент, когда у жертвы вытащили имущество, попал в объективы камер видеонаблюдения на станции Киевского направления МЖД. Полицейские нашли злоумышленника по его особой примете – у него не было правой руки до локтя. Преступника задержали на Ярославском вокзале в Москве и доставили в отдел.