14-летний школьник грабил сверстников на улицах Омска

Школьник из Омска грабил сверстников на улице. К правоохранителям обратились родители детей, у которых 14-летний мальчик украл телефоны. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Омск».

По данным источника, малолетний грабитель отнял у 11-летней девочки и десятилетнего мальчика телефоны. Родители пострадавших сообщили полицейским, что к их детям на улице подошел мальчик, выхватил из рук телефоны и убежал. Отмечается, что общая сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.

После просмотра видео с камер наблюдения, была установлена личность подозреваемого в ограблениях. Им оказался 14-летний школьник. Он рассказал, что один телефон хотел оставить себе, а другой продать.

В УМВД возбудили два уголовных дела по признакам преступления ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», где самая жестокая мера наказания — лишение свободы до 4 лет. У подростка забрали телефоны — их вернут владельцам.

Ранее мы писали о том, что под Новосибирском подростки ворвались в кинотеатр и избили сотрудников дверной ручкой. Пострадавшая сотрудница кинотеатра рассказала, что когда начался последний сеанс, они закрыли входную дверь и начали считать кассу. Но им помешали подростки, которые прибежали и устроили потасовку.

Охранник предпринимал попытки остановить подростков. В результате в драке пострадали охранник и кассир. Кроме этого, в потасовке участвовали муж кассира и его брат.