Сын поругался с матерью и выстрелил в нее из пневматического оружия на юге Москвы

Мужчина устроил стрельбу из пневматического оружия в квартире на юге Москвы. Об этом сообщает газета «Известия», со ссылкой на столичный МВД.

Информация об инциденте появилась во вторник, 9 мая. По данным ведомства, все произошло в доме на улице Подольских Курсантов. Отмечается, что сын поссорился с матерью и выстрелил в нее из пневматического оружия. Пострадавшая оказалась в городской клинической больнице с нетяжелыми травмами.

Оперативники выясняют все подробности случившегося. Сейчас они работают на месте происшествия.

Похожий инцидент недавно произошел в Казани. Там вернувшийся из тюрьмы сын убил мать и порезал отчима ножом во время застолья.

Ранее мы писали о том, как в Серове боксер отпилил голову другу детства, заметая следы, но забыл об одной детали. Инцидент произошел 22 апреля. Два пожилых друга собрались вместе провести время. Посиделка обернулась пьяной потасовкой и убийством. В процессе друзья поругались, подозреваемый повалил своего товарища на пол, после чего взял 30-килограммовый металлический предмет и несколько раз бросил его на голову и тело друга. Потерпевший умер от полученных травм.