Правда вскрылась неожиданно: боксер отпилил голову другу детства в Серове

В Серове задержали боксера, отпилившего голову другу детства. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Инцидент произошел 22 апреля. Два пожилых друга собрались вместе провести время. Посиделка обернулась пьяной потасовкой и убийством. В процессе друзья поругались, подозреваемый повалил своего товарища на пол, после чего взял 30-килограммовый металлический предмет и несколько раз бросил его на голову и тело друга. Потерпевший умер от полученных травм.

Злоумышленник решил пустить следствие по ложному следу. Для этого он ножом отпилил другу детства голову и выбросил ее в уличный контейнер. Потом он совершил звонок в полицию и сообщил об обнаружении трупа. Полицейские отрабатывали различные версии, в том числе, что убийцей мог быть сам заявитель.

Начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что по одной из версий ЧП могло произойти из-за того, что участнику фуршета померещилось неподобающее поведение по отношению к себе со стороны приятеля. Правда вскрылась очень необычным способом.

«Когда осуществлялось расчленение жертвы убийства, весь этот процесс был по чистой случайности записан на диктофон в телефоне, в том числе тот момент, когда фигурант пилил голову, когда его тошнило и так далее», – подчеркнул источник.

Следователи пришли к боксеру с обвинением, но тот оправдывался.

«Сначала он придумал себе алиби, а затем и вовсе воспользовался 51-й статьей Конституции РФ, согласно которой может не свидетельствовать против себя, и нанял адвоката», – говорится в сообщении.

Но правоохранительные органы в качестве доказательства преступления привели диктофонную запись и результаты допроса с полиграфом. Сейчас в отношении уральца возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее мы писали о том, как повар-расчленитель разделал убитого друга тесаком для мяса, а ноги с руками раскидал по городу.