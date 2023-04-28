Вернувшийся из тюрьмы сын убил мать и порезал отчима ножом во время застолья в Казани

В Казани 33-летний мужчина освободился из мест лишения свободы, решил отпраздновать это дело и напал с ножом на мать с отчимом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел в доме на улице Нурихана Фаттаха. Мужчина два дня назад вышел из тюрьмы и приехал к своей матери с отчимом. Семья решила устроить застолье по этому поводу. Во время распития алкогольных напитков сын в какой-то момент впал в ярость и взял нож.

Отмечается, что ранее судимый изрезал отчима, а потом погнался за матерью в подъезд, догнал и вспорол ей живот. Женщина скончалась на месте, а отчим оказался в больнице. Он находится в критическом состоянии.

Преступник был задержан.

Ранее мы писали о том, как женщина застала подругу со своим сыном в постели и ударила ее ножом в Лабинске. К 64-летней женщине пришла в гости ее знакомая. Они собирались отдохнуть и расслабиться, а позже к ним присоединился сын пенсионерки. Приятельнице понравился молодой человек, она стала с ним флиртовать. Ее действия не понравились хозяйке дома. Отмечается, что наследнику женщины 33 года.