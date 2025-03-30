Сын Никаса Сафронова рассказал, чем мог отравиться Паша Техник: вы удивитесь

Друг впавшего в кому в Таиланде рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) Лука Сафронов-Затравкин рассказал, чем мог отравиться артист. Сын художника считает, что музыкант съел некачественные сосиски.

Сегодня Лука посетил рэпера. Как только пианист вышел из палаты, он заявил, что Техник мог отравиться сосисками, пишет Telegram-канал Mash.

34-летний пианист отметил, что Павел находится в очень в плохом состоянии. Рэпер продолжает лежать в коме и подключен к аппарату ЭКМО. Русские туристы собрались вокруг больницы и поддерживают звезду. Они также обратились в наше посольство с просьбой помочь артисту.

До этого Лука Сафронов рассказал о людях, которым были выгодны его пьяные выходки. Из-за них Павел не смог воздержаться от употребления наркотических веществ.

Напомним, бывшая жена Техника Ева Карицкая приехала ради экс-супруга, чтобы узнать у врачей о его состоянии.