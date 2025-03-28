«Есть люди»: друг назвал виновников комы Паши Техника

Скандальный рэп-исполнитель Павел Ивлев, известный под псевдонимом Паша Техник, впал в кому в Таиланде из-за окружения, которое мешало ему полноценно пройти программу оздоровления. Такое мнение высказал близкий друг музыканта Лука Сафронов.

«Есть люди, которым невыгодно, чтобы Паша держался в трезвости. Им выгодно, чтобы он совершал пьяные выходки, которые приносят им деньги, а ему — только позор», — сказал он в беседе с Life.ru.

Сафронов также не стал отрицать, что Техник мог отравиться запрещенными веществами. Однако он подчеркнул, что достоверно никто не знает, что случилось.

Друг музыканта также сообщил, что сейчас Паша находится в тяжелом состоянии, но шанс на его спасение есть. При этом он опроверг информацию о сборах средств на его транспортировку.

«Если будет принято волевое решение ему помочь, найдут специальный борт, перевезут его в Бангкок, найдут лучших врачей и дадут лучшие аппараты», - заверил приятель Техника, добавив, что никаких денег точно не нужно.

В свою очередь менеджер рэпера по имени Марк рассказал 360.ru, что у Паши Техника не работают легкие, ему требуется дорогостоящая операция.

«Паша не в сознании, легкие не работают, тяжелое состояние. Требуется дорогостоящая операция», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 40-летнего Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за критического состояния. Он подключен к аппарату ЭКМО и находится в коме в больнице на Пхукете. У него выявили сразу несколько критических проблем: пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром.