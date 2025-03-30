«Состояние стабильно плохое»: экс-супруга впавшего в кому Паши Техника приехала в больницу Таиланда

Бывшая жена впавшего в кому Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) прилетела к нему в Таиланд, чтобы навестить в больнице. Ева Карицкая приехала ради экс-супруга, чтобы узнать у врачей о его состоянии.

Девушка подтвердила, что сердце рэпера поддерживается благодаря подключению к аппарату ЭКМО. Но, по словам Евы, состояние Паши стабильно критическое с момента его попадания в больницу, ухудшений больше не было. Также Карицкая рассказала, что у Техника полностью поражены легкие из-за инфекции и есть проблемы с почками.

«В госпитале сказали, что состояние держится стабильно плохим. У него полностью поражены легкие из-за инфекции, полностью сердце поддерживается благодаря ЭКМО, мозг не поврежден, с почками есть проблема... Завтра будет врач, буду уточнять. Могу сказать, что главное — не стало хуже, но легкие у него очень сильно поражены инфекцией», — заявила девушка в личном блоге.

Напомним, что накануне Паша Техник попал в больницу на Пхукете. Сейчас он находит в коме и подключен к аппарату ЭКМО, а из-за критического состояния музыканта не могут перевезти в Россию. У Паши выявили сразу несколько критических проблем: сепсис, полиорганную недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром, пневмонию.

Ранее мы писали о том, кто мог отравить впавшего в кому рэпера Пашу Техника.