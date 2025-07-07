Сыгравшего в американском фильме ветерана Афганистана Гайдука убило упавшей веткой

В Омске скончался ветеран Афганистана и актер Сергей Гайдук. Мужчину убило упавшей веткой дерева.

По данным издания «СуперОмск», в момент происшествия Сергей работал во дворе. Внезапно с четвертого этажа на мужчину упала часть дерева. Он получил множественные травмы: переломы обеих ног, основания черепа и другие.

16 мая Гайдук впал в кому, а 1 июля скончался. Похороны прошли 5 июля.

Сергей прославился благодаря видео, в котором ездил на бронетранспортере в очках и шлеме. Также он снялся в фильме AFGAN: The Soviet Experience, вышедшем в 1989 году. В 1990-х Гайдук уехал в Омск, где занимался установкой кондиционеров. У артиста осталась жена и две дочери.

Ранее скоропостижно скончалась 23-летняя поэтесса Валерия Чудская. Причиной ее смерти стал несчастный случай.

Также мы писали, что в Дагестане футбольные ворота раздавили насмерть шестилетнего мальчика.