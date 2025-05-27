Скоропостижно умерла 23-летняя поэтесса Валерия Чудская
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Скоропостижно умерла 23-летняя поэтесса Валерия Чудская. О смерти сообщила ее приятельница Лилия Петрова.
24 мая ушла из жизни Валерия Чудская. Причиной смерти стал несчастный случай. Подробности кончины не раскрываются.
Отпевание Чудской пройдет 28 мая в Соборе Святой Троицы в городе Невель Псковской области.
«Живой тебя представить так легко, а в смерть твою поверить невозможно! С тяжелым сердцем я сообщаю о том, что 24 мая не стало нашей Лерочки», — написала Петрова.
Также смерть поэтессы прокомментировала литературный критик Вита Пшеничная. Она сообщила, что в скором времени стихи умершей появятся в столичном сборнике.
Ранее 33-летний хоккеист Кирилл Лебедев умер от остановки сердца в машине. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что в результате несчастного случая умер в 23 года экс-хоккеист «Динамо» Олег Гофман.