Скоропостижно умерла 23-летняя поэтесса Валерия Чудская. О смерти сообщила ее приятельница Лилия Петрова.

24 мая ушла из жизни Валерия Чудская. Причиной смерти стал несчастный случай. Подробности кончины не раскрываются.

Отпевание Чудской пройдет 28 мая в Соборе Святой Троицы в городе Невель Псковской области.

«Живой тебя представить так легко, а в смерть твою поверить невозможно! С тяжелым сердцем я сообщаю о том, что 24 мая не стало нашей Лерочки», — написала Петрова.

Также смерть поэтессы прокомментировала литературный критик Вита Пшеничная. Она сообщила, что в скором времени стихи умершей появятся в столичном сборнике.

Ранее 33-летний хоккеист Кирилл Лебедев умер от остановки сердца в машине. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в результате несчастного случая умер в 23 года экс-хоккеист «Динамо» Олег Гофман.