Давно покосились от ударов: футбольные ворота раздавили насмерть шестилетнего мальчика

В Дагестане несовершеннолетний погиб в результате инцидента на спортивной площадке. Шестилетний мальчик получил смертельные травмы из-за падения футбольных ворот, передает Telegram-канал Mash Gor.

По информации журналистов, трагичный случай произошел в Терекли-Мектеб. Юные футболисты играли на одной из местных площадок. Во время матча ворота неожиданно обрушились на одного из мальчиков. Спасти несовершеннолетнего не удалось — конструкция раздавила его насмерть.

В настоящий момент выяснением причин и обстоятельств гибели мальчика занимается прокуратура. Правоохранители намерены узнать, как эксплуатировалась спортивная площадка. По данным СМИ, злополучные ворота уже давно покосились от ударов и того, что на них постоянно висели юные игроки.

Ранее сообщалось, что в Перми школьника накачали наркотиками и оставили умирать в подъезде. Врачи не смогли ему помочь.