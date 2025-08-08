Свыше 15 полицейских отравились после ужина в столовой в Казани

В Республике Татарстан более 15 полицейских отравились после ужина в столовой. По данным Telegram-канала Mash, пищу готовили из просроченных продуктов.

Издание сообщает, что сотрудники правоохранительных органов находились в Казанском вузе МВД на курсах профподготовки и повышения квалификации. После недавнего ужина в столовой у полицейских появились признаки отравления — тошнота, рвота и боли в животе.

В итоге 12 стражам порядка из среднего начальствующего состава потребовалась госпитализация. Еще трое лечатся дома.

После проверки возбудили уголовное дело за нарушение санитарных норм. Предварительно, обед полицейским готовили из просроченных продуктов.

