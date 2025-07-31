Ивановский бизнесмен получил 3 года колонии после смерти двух человек от студня

Ивановский бизнесмен и его работник получили по 3 года колонии после смерти двух человек из-за студня. Их взяли под стражу в зале суда.

О приговоре сообщила Генпрокуратура РФ.

Бизнесмена и его сотрудника признали виновными по статье о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц. Установлено, что бизнесмен назначил бригадиром цеха по производству мясосодержащей продукции человека без специального образования. При изготовлении студня использовали повышенный объем нитритно-посолочной смеси, что привело к увеличению количества нитрита натрия в продукте. Студень был непригоден к употреблению, но направлен в магазины.

В результате два человека скончались в Архангельской области, еще 15 отравились в других регионах.

Бизнесмену и его работнику дали по 3 года исправительной колонии. Также в пользу родственников погибших взыскали компенсацию в общем размере 4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области трое детей отравились розжигом, один из них погиб.