Посинел и потерял сознание: 17-летний подросток умер в летнем лагере

В летнем лагере в Светлогорске умер 17-летний подросток. Предварительно, парень отравился. Подробности сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По информации источника, несовершеннолетнему резко стало плохо, когда он находился в лагере. Он неожиданно посинел, а после потерял сознание. Инсайдер издания «Клопс» рассказал, что юноша являлся спортсменом. Во время ухудшения самочувствия рядом с ним находились тренера.

Привести подростка в чувства пытался штатный медик. Он реанимировал пациента до приезда скорой помощи. После врачи еще какое-то время пытались спасти мальчика, но ничего не помогло. Он скончался.

Предварительной причиной смерти названо токсическое отравление. Вероятно, подросток чем-то мог надышаться. Однако более точная информация появится после проведения судмедэкспертизы.

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