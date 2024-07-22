Связывали даже детей: подробности работы квеста в «Доме ужасов», где сгорели две девушки

В Махачкале после того, как в местном «Доме ужасов» сгорели две девушки, выяснились детали работы того самого квеста. Оказалось, что сотрудники связывали не только взрослых, но даже детей с подростками. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

По данным источника, сценарий с несовершеннолетними мало чем отличался. Посетителей тоже связывали. Отмечается, что страшные квесты с элементами садизма посещали даже дети. Их водили с мешками на головах, могли приковать наручниками к клеткам. Как пишет Readovka, компания работала нелегально.

В Сети появились кадры, на которых видно, как четыре подростка участвуют в квесте. Их загоняли в камеры. Другим же мог попасться сценарий, где участникам на шее затягивали кожаный ремешок, похожий на удавку. Предполагается, что родители не подписывали никаких соглашений о том, что будет с их детьми.

Ранее мы писали о том, что сгоревшая в квест-комнате 19-летняя девушка за 5 дней до случившегося вышла замуж. Она была в «Доме ужасов» с супругом, который находится в больнице с ожогами.

Также стало известно, что аниматор решил поджечь перчатку во время квеста для большего антуража. Это не было согласовано с руководством, которое уже дает показания правоохранителям.