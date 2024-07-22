Молодая девушка сгорела в «Доме ужасов» через 5 дней после свадьбы: была на квесте с супругом

19-летняя посетительница квеста «Дом ужасов» в Махачкале сгорела через пять дней после свадьбы. Всего за несколько дней до случившегося она публиковала в соцсетях кадры с торжества. Ее 20-летний муж находится в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 16 июля Асият вышла замуж за Саида. Она делилась кадрами со свадьбы, где молодые люди выглядели счастливыми в окружении близких и друзей. Последние публикации были сделаны непосредственно перед тем, как пара решила посетить хоррор-квест.

Отмечается, что погибшая девушка является дочерью главного врача республиканской детской стоматологической поликлиники. Она работала ортодонтом в частной стоматологии.

Напомним, что во время квеста в «Доме ужасов» произошел пожар. Ведущий поджег специальную перчатку и отбросил ее в сторону, где находились бензопилы с керосином. В комнате страха присутствовали две пары: парней удалось спасти, а девушек отправили в реанимацию. Одна из потерпевших не выжила, у второй врачи диагностировали 97% ожогов тела. Позже появилась информация, что и она умерла. Ей было 25 лет.

Сообщается, что квест-комната принадлежит КВНщику Гусейну Ибрагимову. По предварительным данным, он находится на допросе.

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