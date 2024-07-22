Поджег перчатку для антуража: в квест-комнате, где сгорели две девушки, не сработала система пожаротушения

Аниматор квеста, в котором погибли две молодые жительницы Махачкалы, решил поджечь перчатку для большего антуража. Этот трюк не был согласован с владельцем «Дома ужасов» Гусейном Ибрагимовым. Как сообщает Telegram-канал Baza, система пожаротушения была установлена, но не сработала.

Напомним, что во время хоррор-квеста погибли две девушки – 19-ти и 25-ти лет, а также сильно пострадал мужчина – муж одной из посетительниц. Они пришли в «Дом ужасов», где по сценарию одну девушку привязали к креслу, а на другую надели наручники.

Источник отмечает, что для создания эффектности аниматор решил поджечь перчатку – он облил ее бензином и зажег. В это время в помещении работала электропила — горящие капли бензина упали с перчатки на провод, пила также загорелась и огонь перекинулся на тару с бензином. Огонь распространялся очень быстро. Девушки были связаны, поэтому не смогли убежать, а муж одной из них побежал за огнетушителем. Он вернулся в помещение, но сильно обгорел. На данный момент он находится в больнице, дагестанки же не выжили.

Сообщается, что владельцем «Дома ужасов» является Гусейн Ибрагимов. В момент случившегося он был в Каспийске. В помещении была установлена система пожаротушения, но она по какой-то причине не сработала. Что касается трюка с горящей перчаткой, то он не был согласован с руководством.

Ранее мы писали о том, что 19-летняя посетительница квеста сгорела всего через пять дней после своей свадьбы. В пожаре был и ее муж, который госпитализирован с ожогами.