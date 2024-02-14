Свора собак напала на россиянина и разорвала ему ноги и пах

Свора бездомных собак напала на мужчину в Хабаровске. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным источника, 25-летний россиянин рано утром шел по Комсомольской улице, когда сразу несколько бездомных собак напали на него. Житель Хабаровска пытался убежать от животных, но им удалось повалить его на землю.

На помощь пострадавшему пришел живущий в доме неподалеку мужчина, который услышал его крики. Неравнодушный хабаровчанин прогнал псов и вызвал скорую помощь. До прибытия медиков мужчина попытался привести пострадавшего в чувства.

Мужчину госпитализировали в местную больницу с многочисленными укусами головы, рук, ног и паха. Специалисты диагностировали у него переохлаждение и травматический шок первой степени. В настоящий момент житель Хабаровска находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

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