Россиянин избил ребенка бутылкой в продуктовом магазине

В Самаре местный житель избил ребенка бутылкой по голове в супермаркете. Об этом пишет Telegram-канал «СамараДТП».

По данным источника, ЧП произошло в микрорайоне Крутые ключи на улице Мира. В одном из магазинов известной торговой сети мужчина сначала вступил в диалог с двумя школьницами, которые стояли у полок с товарами. Спустя несколько секунд россиянин вернулся и ударил одну из девочек бутылкой по голове. Вдобавок он несколько раз ударил ее руками.

По факту случившегося подано заявление в полицию. Другие детали и обстоятельства ЧП в настоящий момент не раскрываются. Также неизвестен мотив поступка жителя Самары.

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