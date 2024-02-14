Учительница из Свердловска 27 раз уколола ребенка циркулем из-за поведения. Об этом сообщает E1.ru.

16 января второклассник Сережа вернулся домой с исколотой рукой — он тут же рассказал отцу, который воспитывает его в одиночку, о том, что произошло.

По словам мальчика, в тот день одна из девочек, которая называла себя активисткой, попыталась передать дневник мальчика учителю для замечания по поведению. Однако Сережа попытался остановить ее и случайно поцарапал руку девочки циркулем.

В итоге дневник все же оказался в руках учительницы, а мальчика преподаватель вывела в центр класса и показательно начала тыкать по его руке острой частью циркуля.

Отец мальчика отвез ребенка в травмпункт — там ему обработали кожу, а о случившемся передали информацию в полицию. На руке у сына отец насчитал 27 проколов. В тот же день родителю позвонила учительница, которая поспешила извиниться.

«Я не хотел ни о чем разговаривать. Не мог. Был в шоке. Позже учитель прислала сообщение, извинилась, объяснила, что „дала волю эмоциям“. Я не знал, что ответить», — рассказал отец мальчика.

В МВД заявили, что продолжают проверку по факту произошедшего.

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