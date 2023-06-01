На удачу: в Екатеринбурге студентка хотела сдать экзамен с помощью живой змеи

В Екатеринбурге в УрФУ студентка принесла на экзамен змею в качестве талисмана, который приносит удачу. Об этом сообщается на сайте E1.RU.

Одногруппницы девушки подтвердили данную информацию. Отмечается, что хозяйка змеи учится на факультете международных отношений.

«Это у нас змею притащили. Мой научный руководитель там сидел. Она принесла на экзамен коробку. Преподаватель сказал: надо убрать, а она ответила: «Не получится, там змея», – сообщила одногруппница девушки.

Подчеркивается, что это был уж. Преподаватель образовательного учреждения подтвердил, что такой случай действительно имел место быть, но не стал разглашать подробности, так как непонятно, какие санкции могут последовать в отношении студентки, принесшей змею.

Добавляется, что в уральских парках змеи проснулись еще 25 марта.

Ранее мы писали о том, как питон выполз из унитаза и укусил мужчину за ягодицы в Таиланде. Инцидент произошел в городе Нонтхабури. Мужчина сидел на унитазе, и внезапно почувствовал резкую боль. Он вскочил и увидел, как питон скрывается в трубе. Пострадавший от страха выбежал из туалета, поскользнулся и упал.

Еще один случай произошел в Балашихе. Там змея укусила пенсионера во время уборки листвы на кладбище. Житель был не один, а с женой. Он счищал листву с могилы родственников, но в какой-то момент почувствовал боль в указательном пальце левой кисти.