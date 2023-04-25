Питон выполз из унитаза и укусил мужчину за ягодицы в Таиланде

В Таиланде 62-летний мужчина пошел в туалет, как вдруг из унитаза выполз питон и укусил его за ягодицы. Об этом сообщается на сайте mk.ru со ссылкой на The Thaiger.

Инцидент произошел в городе Нонтхабури. Мужчина сидел на унитазе, и внезапно почувствовал резкую боль. Он вскочил и увидел, как питон скрывается в трубе. Пострадавший от страха выбежал из туалета, поскользнулся и упал.

Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. По словам сотрудников клиники, укусившая мужчину змея не была ядовитой, поэтому доза противоядия не понадобилась.

Когда таец вернулся домой, то вместе с семьей демонтировал унитаз, но питона там уже не было. Уточняется, что змея не в первый раз появляется в его туалете. В марте его родственники видели какую-то змею несколько раз в день.

Ранее мы писали о том, как змея укусила пенсионера во время уборки листвы на кладбище в подмосковной Балашихе. Житель был не один, а с женой. Он счищал листву с могилы родственников, но в какой-то момент почувствовал боль в указательном пальце левой кисти. Оказалось, что это был укус. Через час на пальце появился сильный отек и синева – симптомы характерные именно для укуса змеи.

Еще один случай произошел с молодой жительницей Москвы. Россиянка приобрела гремучую змею несколько лет назад и держала ее в специальном домашнем террариуме, иногда доставая для эффектного фотоснимка. В какой-то момент, вернувшись домой, девушка решила снова потревожить чешуйчатое животное и получила укус.