Супруги из Подмосковья избавились от елки 1 января, выкинув ее с 17-го этажа

В Подмосковье супруги эмоционально встретили начало 2025 года. 1 января они поссорились и во время разборок выбросили из окна елку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно источнику, полет новогоднего дерева увидели жители Реутова. По их словам, сначала с 17-го этажа запустили тарелку с оливье, а затем в ход пошла «тяжелая артиллерия». Во время скандала супруги схватили наряженную елку и выкинули ее через окно.

Предварительно, дерево не упало на прохожих, поэтому никто не пострадал. Машины, стоявшие во дворе многоквартирного дома, тоже не задело.

Ранее в ХМАО глава поселка в нетрезвом состоянии расстрелял дом парня своей 12-летней дочери. Мужчина был против романа девочки с 15-летним школьником.

Также недавно в Уфе пьяные жители заперли кота в автомате с игрушками. Чтобы достать оттуда животное, потребовалось вызывать МЧС.