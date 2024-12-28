Глава поселка в ХМАО открыл огонь по дому парня своей 12-летней дочери

Глава поселка Куминский (ХМАО) расстрелял дом возлюбленного своей 12-летней дочери. По информации Telegram-канала Mash, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и явился к жилищу, когда там была его наследница и ее 15-летний бойфренд.

По данным источника, о романе дочери отцу стало известно еще летом. Сначала он пытался поговорить с девочкой, но потом одноклассники опубликовали видео с участием наследницы и ее бойфренда. Когда отец увидел любовные кадры, то обратился в полицию с заявлением.

Отмечается, что дело не двигалось, а четыре дня назад глава поселка начал пить и уже не мог остановиться. В один из дней он взял ружье и пошел к дому того самого подростка. Он расстрелял окна и стены, в этот момент в доме была его дочь и ее возлюбленный. Мужчина требовал от мальчика и его семьи покинуть поселок, и, как пишет Mash, угрожал расправой.

Мужчину задержали, он раскаялся и заявил, что жалеет о содеянном. У него всего четверо детей.

Что касается подростка, то он из неблагополучной семьи. Много лет назад его мать убила отца.

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