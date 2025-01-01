В российском городе пьяные мужчины заперли кота в автомате с игрушками

В Уфе двое пьяных мужчин решили развлечь себя странным образом. Они взяли кота и поместили его в автомат с игрушками.

Накануне Нового года двое товарищей перебрали с алкоголем. Это привело к тому, что они поместили черно-белого кота и положили его в автомат с игрушками. Животное крайне удивилось происходящему, но лежало спокойно в окружении плюшевых зверей, сообщает Telegram-канал Baza.

После хулиганы пытались достать кота из отсека с призами. Но в итоге ему понадобилась помощь спасателей МЧС. Они приехали на место, достали животное. Его состояние сейчас оценивается как удовлетворительное.

До этого в Ленинградской области спасатели вызволили с крыши кота, который ждал помощи девять дней. За спасением питомца наблюдал весь город.

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