В Петербурге мужчина выпил дома пива и впал в кому

В Санкт-Петербурге мужчина впал в кому после того как выпил дома пива. Его лежащим на полу без сознания нашла жена. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, житель северной столицы приобрел алкогольный напиток и решил насладиться им на собственной кухне. Однако что-то пошло не так. Ему резко стало плохо, и он упал. Вовремя вошедшая в комнату супруга пострадавшего попыталась привести его в чувство, но ничего не вышло.

Приехавшие на вызов медики увезли мужчину в больницу. Перед тем, как впасть в кому, он успел сообщить, что выпил алкоголь. Однако, где именно он его купил, пока неизвестно. На данный момент состояние петербуржца оценивается как тяжелое.

Ранее появились подробности смерти 10-месячной малышки в больнице на Кубани, которой медсестра ввела неправильный препарат. Оказалось, что сотрудница взяла лекарство, предназначенное для усыпления животных. Отмечалось, что его используют в клиниках для наркоза. Предположительно, девочку можно было спасти, если бы врачи вовремя заметили ошибку. Но этого не произошло.