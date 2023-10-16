Двое маленьких детей смертельно отравились неизвестным веществом: начата проверка

В Грозном двое детей попали в больницу с отравлением и умерли в реанимации. Сотрудники СК организовали доследственную проверку причин гибели брата и сестры. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Чеченской Республике.

По данным источника, все произошло вечером 15 октября. Восьмилетнюю девочку и ее пятилетнего брата привезли в больницу. У детей были «признаки отравления неясной этиологии». Маленьких пациентов поместили в реанимацию, где они скончались через несколько часов.

Некоторые СМИ пишут, что дети играли в гараже.

Сейчас выясняются все обстоятельства гибели детей. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По информации издания aif.ru этим делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил представить доклад об установленных обстоятельствах.

Ранее мы писали о том, как восьмиклассница из Санкт-Петербурга умерла в туалете при загадочных обстоятельствах. Родственники обнаружили ее тело в запертой комнате. 40-летний житель Северной столицы никак не мог связаться с дочерью-подростком. Он вызвал экстренные службы в садоводство «Коллективный Сад №6».