Суд в Тюмени арестовал мать, угрожавшую расправой 12-летнему сыну в соцсетях

Суд в Тюмени арестовал стримершу, которая в прямом эфире в соцсетях угрожала сыну расправой. Женщина останется в СИЗО до 11 сентября.

32-летней жительнице Тюмени предъявлено обвинение в истязаниях 12-летнего сына. Следствие выяснило, что с 14 мая по 10 июля она била ребенка, не обеспечивала регулярным питанием и средствами гигиены, заставляла жить в антисанитарии и без спального места, сообщает Коммерсантъ Екатеринбург.

Стримершу задержали после того, как в прямом эфире она кричала на сына, используя нецензурную лексику, выгоняла из дома, а потом пригрозила расправой.

Женщина наорала на мальчика из-за скотча, который он отказывался принести. Сначала она кричала, потом пыталась выгнать ребенка из дома, а в заключение и вовсе заявила, что «хочет кровь его». Известно, что она ежедневно проводит стримы.

Ранее мы писали о треш-стримере из Ивановской области, который избил девочку в прямом эфире. Стало известно, что ранее мужчина сидел в тюрьме за изнасилование. Напомним, 6 апреля он разместил видео стримов, на которых ударил ребенка и запретил идти домой, несовершеннолетняя практически была в истерике и плакала.