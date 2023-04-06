Треш-стример из Ивановской области до избиения девочки в прямом эфире совершил другое преступление

Треш-стример из Ивановской области Дмитрий Серов, который ударил маленькую девочку в прямом эфире, ранее совершил изнасилование. За это преступление его судили в 2006 году.

О судимости Серова РЕН ТВ сообщил источник.

«Это преступление, за которое судили Серова, было совершено в 2006 году», - рассказал собеседник.

Сейчас мужчину проверяют правоохранители. Следственные органы и МВД выясняют обстоятельства инцидента.

В полиции зарегистрировали факт издевательства. Действиям Серова будет дана оценка.

Напомним, он попал в поле зрения правоохранителей 6 апреля, когда разместил в Сети видео стримов. На одном мужчина ударил девочку и запретил идти домой, ребенок при этом плакал и находился практически в истерике. На другом видео мужчина кричал, что является педофилом.

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