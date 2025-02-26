Суд отклонил жалобу Владислава Бакальчука из-за слияния Wildberries и РВБ

Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Владислава Бакальчука по делу о слиянии компаний Wildberries и РВБ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал отмечает, что экс-супруг Татьяны Ким и сооснователь маркетплейса Wildberries и ранее требовал признать недействительной сделку о его слиянии с РВБ, которое произошло в декабре, а после отказа подал апелляцию на это решение. Однако вердикт суда остался неизменным.

«Бакальчук считает несправедливой свою долю в 1%, а передачу активов маркетплейса в РВБ — вредной для него и бизнеса. Но доказать эти факты он не смог, а объединение ранее было одобрено ФАС», — сказано в материале Mash.

Недавно Бакальчук рассказал, что, по его мнению, причиной кризиса в Wildberries и его отношениях с уже бывшей женой стал пожар на складе компании в Шушарах под Санкт-Петербургом.