Суд отказал Бакальчуку в иске о передаче активов Wildberries в компанию РВБ

Арбитражный суд Московской области отказал бывшему мужу основательницы Wildberries Владиславу Бакальчуку в удовлетворении иска, в котором он требовал признать недействительной передачу активов маркетплейса в объединенную компанию РВБ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Бакальчук настаивал на том, что сделка была направлена на причинение вреда Wildberries и ему самому, но суд не нашел подтверждений подобным аргументам. В документе уточняется, что истец не предоставил необходимых доказательств своим словам.

Суд также подтвердил, что глава Wildberries, бывшая жена Бакальчука Татьяна Ким владеет 99% уставного капитала ООО «Вайлдберриз», а Бакальчуку принадлежит лишь 1%, и не нашел оснований для признания сделки недействительной.

Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении в РВБ в июне прошлого года. Гендиректором новой компании был назначен исполнительный директор группы Russ Роберт Мирзоян.

Ранее Владислав Бакальчук указал на странность в желании Татьяны Ким купить небоскреб в «Москва-Сити».