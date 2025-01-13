«Дело серьезное»: Бакальчук раскрыл, что стало причиной кризиса в Wildberries

Начало «рейдерскому захвату» маркетплейса Wildberries было положено пожаром на складе в Шушарах в 2024 году. Уверенность в этом выразил 13 января сооснователь компании Владислав Бакальчук.

Бизнесмен напомнил, что ровно год назад большой склад в Санкт-Петербурге в считанные часы сгорел дотла — при этом, к счастью, обошлось без человеческих жертв. По словам Владислава, адвокаты предлагали ему специально подыскать виновного, чтобы переложить на него ответственность за произошедшее и обезопасить Татьяну Бакальчук.

«В какой-то момент нам даже всерьёз предлагали „найти козла отпущения“, чтобы он стал обвиняемым в деле вместо Татьяны. Но я это предложение заблокировал — не хотел подставлять никого из коллег. Адвокаты нас накручивали, что Татьяне могут предъявить обвинение, заявившись к нам домой. Так оно и произошло», — написал предприниматель в своем Telegram-канале.

Бакальчук отметил, что именно этот кризисный момент в истории компании породил цепочку трагических событий, которые завершились слиянием Wildberries и компании Russ братьев Мирзоян.

«Именно братья Мирзоян предложили свою помощь в „урегулировании ситуации на самом верху“. Убеждали, что дело серьёзное и Татьяна действительно может оказаться на скамье подсудимых. Хотя по факту жертв не было, а ущерб был нанесён только нашей компании — никакого состава преступления», — подчеркнул Бакальчук.

Ранее Татьяна Бакальчук призналась, что плакала из-за пожара на складе Wildberries.