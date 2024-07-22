Студентка сгорела во время квеста в комнате страха

В Махачкале 19-летняя студентка сгорела в квест-комнате юмориста Гусейна Ибрагимова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, пожар начался, когда ведущий поджег специальную перчатку и отбросил ее в сторону, где находились бензопилы с керосином. В комнате страха присутствовали две пары: парней удалось спасти, а девушек отправили в реанимацию. Одна из потерпевших не выжила, у второй врачи диагностировали 97% ожогов тела.

Сообщается, что квест-комната принадлежит КВНщику Гусейну Ибрагимову. По предварительным данным, он находится на допросе.

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