Из-за шести соток земли: в Дагестане убили участника спецоперации

Сотрудники правоохранительных органов расследуют убийство участников СВО в Дагестане. По одной из версий, мужчина погиб в результате спора из-за земельного участка, передает РБК со ссылкой на Telegram-канал Следком.

По данным ведомства, убийство произошло 13 июля. В этот день между жителями поселка Агачаул под Махачкалой завязался спор из-за земельного участка. Один из мужчин достал огнестрельное оружие и направил его в сторону оппонента.

В итоге получивший ранение участник конфликта погиб. Еще трое попали в медицинское учреждение с разными травмами. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Мужчина, устроивший стрельбу был задержан. Расследование убийства в Дагестане находится на контроле у главы СК Александра Бастрыкина.

Ранее в Бурятии участник СВО подарил почку 28-летнему сыну. Молодому человеку провели трансплантацию, после чего его отправили домой.