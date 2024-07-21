Подошел некий мужчина в клетчатой рубашке: вандал обезглавил Иосифа Сталина кувалдой

В подмосковном Звенигороде неизвестный совершил акт вандализма на Советской улице. Он повредил бюсты двух вождей: Иосифа Сталина и Владимира Ленина. Если второму повезло больше, так как у него отвалился лишь подбородок, то первому пришлось хуже всего — ставить на место придется голову, передает Telegram-канал Осторожно, новости.

По данным СМИ, памятник Сталину был установлен неофициально, однако сносить его не стали; в дальнейшем планировалось переместить его на «Аллею Славы».

Когда это должно было произойти, не сообщается. Но еще раньше с бюстом Сталину разобрался некий вандал в клетчатой рубашке. Он снес голову вождя кувалдой, а после скрылся в неизвестном направлении. Также от действий хулигана пострадал Ленин. Ему мужчина отбил инструментом подбородок.

Ранее в Санкт-Петербурге вандалы облили краской памятник основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Также они вставили ему в руку игрушку для взрослых.